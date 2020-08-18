منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة الحوثيين الجديدة ضد السعودية

بعد إطلاق مقذوف عسكري باتجاه قرية حدودية بجازان..

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية مقذوفًا عسكريًا من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية. وشدّد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له اليوم، على أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالسلاح والمال تمادت في استهداف الأبرياء والمنازل والمناطق السكنية، مؤكدًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين. أقرأ أيضًا: بالصور.. سقوط مقذوف حوثي على قرية حدودية بمنطقة جازان

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