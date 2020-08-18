مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الثلاثاء؛ لافتة إلى تكون سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة.
وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الثلاثاء: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مناطق عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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