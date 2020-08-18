نظام نور ‬⁩ حتى تصل رسالة تحديث الحساب. يأتي ذلك حرصاً من ⁧‫الوزارة‬⁩ على تزويد المستفيدين من ⁧‫منصة مدرستي‬⁩ بحساب الدخول على المنصة مبكراً. ‏دعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين تحديث رقم الجوال في‬⁩ حتى تصل رسالة تحديث الحساب. يأتي ذلك حرصاً من ⁧‫الوزارة‬⁩ على تزويد المستفيدين من ⁧‫منصة مدرستي‬⁩ بحساب الدخول على المنصة مبكراً. ‏⁦‪



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-التعليم تدعو المستفيدين من ⁧‫منصة مدرستي بتحديث جوالاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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