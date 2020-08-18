السعودية اليوم / محافظ الداير يبحث مع مدير السعودية اليوم مياه جازان مشروعات المياه بالمحافظة ومشروع سقاية مزارع البُن



الداير 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

ناقش محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة اليوم، مع مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن جبر ، مشروعات المياه بالمحافظة وسبل تلافي انقطاعها، بحضور رؤساء المراكز ومهندسي المشروعات وأعضاء المجلس المحلي، في إطار اللقاءات التي يعقدها لمتابعة المشروعات التنموية في المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بصالة الاجتماعات بالمحافظة، استعراض أهم المشروعات القائمة التي تحتاج إلى صيانة والمشروعات المستقبلية، فيما أكد مدير عام المياه أنه نُفذ العديد من المشروعات لربط المحافظة بشبكات التوزيع.

كما ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالمقاولين و ضرورة زيادة عدد الصهاريج لضمان سرعة إيصال المياه ، فيما بُحث سير مشروع سقاية مزارع البُن بالمحافظة، وضمان شمول المشروع العدد الأكبر من المزارع من أجل دعم جهود المزارعين و تحقيق تطلعات الوطن من هذا المنتج الاقتصادي المهم في ظل دعم القيادة الرشيدة والاهتمام به.

وأوضح محافظ الداير أن الاجتماع جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وسمو نائبه ، مشدداً على ضرورة معالجة مشكلات مشروعات المياه بالمحافظة ومضاعفة الجهود والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد ومتابعة المشروعات المتعثرة، وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.

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23:20ت م

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