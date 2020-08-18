شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 190 محلًّا تجارياً مخالفاً في جدة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة محافظة جدة 190 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية منها 59 ورشة جرى إغلاقها لمخالفتها هذه الأنظمة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه جرى تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية و"البروتوكولات" الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، وسط تأكيد الأمانة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.