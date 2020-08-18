حرس السواحل الإماراتي يطبق قواعد الاشتباك مع 8 قوارب صيد مخالفة دخلت المياه الإقليمية ولم تمتثل لأوامر الإيقاف المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 - وكالات الثلاثاء 2020/8/18 01:44 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/8/18 01:44 ص بتوقيت أبوظبي

أعلن حرس السواحل الإماراتي، الإثنين، أنه طبق قواعد الاشتباك مع 8 قوارب صيد مخالفة دخلت المياه الإقليمية ولم تمتثل لأوامر الإيقاف. وقال جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل إن دورياته رصدت دخول عدد من قوارب الصيد المخالفة للمياه الاقليمية للإمارات شمال غرب جزيرة صير بونعير. Advertisements وأضاف أن زوارق حرس السواحل قامت بمحاولة إيقاف قوارب الصيد، لكنها لم تمتثل للأوامر. وأوضح الجهاز أنه تم تحريك 3 زوارق مطاردة للدعم والإسناد حيث تم التأكد من وجود 8 قوارب صيد مخالفة. وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقافها ولكنها لم تمتثل للأوامر وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك.

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