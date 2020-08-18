- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو صادم.. فتاة مربوطة من شعرها ترقص في الهواء! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو صادم.. فتاة مربوطة من شعرها ترقص في الهواء!
متابعات الخليج 365 - متابعة
عرضت الإعلامية المصرية إيمان الحصري مقطع فيديو لفتاة تابعة لفرقة شعبية ترقص وهي معلقة من شعرها في الهواء، في أحد الأفراح وترقص أعلى الحضور.
وقال صبري عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل: إن وحدة الرصد في نجدة الطفل رصدت الفيديو، وتم التوصل إلى الاسم الأول للفتاة، مضيفًا في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”: “ما نراه جريمة”.
وتابع صبري عثمان: “هذه الفتاة طفلة وتعمل في فرقة شعبية، وما قامت به فقرة تقدم في الأفراح والمناسبات”.
وأكمل: “هذا الفيديو حقيقي من 9 شهور، ونحاول فحص الفيديو وتوصلنا إلى اسم البنت، ومن قام بتصوير الفيديو في الفرح، وما نراه جريمة يعاقب عليها القانون”.
وأضاف صبري عثمان: “فرقة فنون شعبية تقدم فقرات رقص وغناء وتقوم الفرقة بربط الفتاة من شعرها وتقوم بالرقص في الهواء”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو صادم.. فتاة مربوطة من شعرها ترقص في الهواء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.