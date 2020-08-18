فيديو صادم.. فتاة مربوطة من شعرها ترقص في الهواء!

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

عرضت الإعلامية المصرية إيمان الحصري مقطع فيديو لفتاة تابعة لفرقة شعبية ترقص وهي معلقة من شعرها في الهواء، في أحد الأفراح وترقص أعلى الحضور.

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وقال صبري عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل: إن وحدة الرصد في نجدة الطفل رصدت الفيديو، وتم التوصل إلى الاسم الأول للفتاة، مضيفًا في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”: “ما نراه جريمة”.

وتابع صبري عثمان: “هذه الفتاة طفلة وتعمل في فرقة شعبية، وما قامت به فقرة تقدم في الأفراح والمناسبات”.

وأكمل: “هذا الفيديو حقيقي من 9 شهور، ونحاول فحص الفيديو وتوصلنا إلى اسم البنت، ومن قام بتصوير الفيديو في الفرح، وما نراه جريمة يعاقب عليها القانون”.

وأضاف صبري عثمان: “فرقة فنون شعبية تقدم فقرات رقص وغناء وتقوم الفرقة بربط الفتاة من شعرها وتقوم بالرقص في الهواء”.

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