- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وادي الموت يسجل أعلى درجة حرارة على سطح الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وادي الموت يسجل أعلى درجة حرارة على سطح الأرض
بمنطقة فيرنس كريك جنوب صحراء كاليفورنيا
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية: إن الحرارة بمنطقة فيرنس كريك بوادي الموت جنوب صحراء كاليفورنيا ارتفعت إلى 54.4 لتصبح أعلى درجة مئوية على مستوى العالم منذ أكثر من 100 عام.
وقالت الهيئة عن القراءة التي جرى تسجيلها عصر الأحد: “إذا تأكد ذلك، ستكون أعلى درجة حرارة مثبتة رسميًّا منذ يوليو عام 1913″، مشيرة إلى أن الأرقام لا تزال أولية.
وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إن الرقم القياسي بأعلى درجة حرارة على الإطلاق، وهي 56.7 درجة مئوية، سجل في وادي الموت يوم 10 يوليو عام 1913.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وادي الموت يسجل أعلى درجة حرارة على سطح الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.