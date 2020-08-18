مرور حفر الباطن يحجز السيارات الخليجية

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

بدأت إدارة مرور محافظة حفر الباطن بحملة ميدانية لتطبيق قرار سحب المركبات الخليجية التي تحمل لوحات غير سعودية، والتي تجاوزت مدة بقائها أكثر من 6 أشهر داخل المملكة من تاريخ، دخولها وذلك بناءً على التعميم الصادر من الإدارة العامة للمرور في شهر يناير الماضي.

تفاصيل القرار:

وذكر مصدر مطلع في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أنه بالإشارة إلى اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاع المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها ستة أشهر من تاريخ دخولها بعد الإعلان المنشور بتاريخ 5/ 6/ 1441هـ وإنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 682 بتاريخ 27/ 11/ 1440هـ وبعد الانتهاء من فترة الثلاثة أشهر الأولى فقد صدر توجيه من مدير الإدارة العامة للمرور بعمل حملات ميدانية مشددة للمدة المتبقية الثلاثة أشهر القادمة على أن يتم حجز المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية في الميدان، ما لم يكن لديه ما يثبت تقديم المركبة للجنة المختصة لمعالجة وضع المركبة والتنسيق مع مسؤولي الحجوزات لتحديد موقع خاص للمركبات التي سيتم حجزها بمكان مستقل لتسهيل الوصول إليها من قبل مندوب المرور بالتنسيق مع مندوبي الجهة المختصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك للكشف على المركبات والتأكد منها بأنها مجازة أو غير مجازة.

وشدد المرور على عدم إخراج أي مركبة إلا بعد معالجة وضع المركبة وإصدار اللوحات السعودية، وفي حال انتهاء مدة 3 أشهر ولم يتم تصحيح وضعها يتم أخذ التعهد اللازم بإخراجها من المملكة أو إسقاطها “سكراب”.

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ويستمر عمل مندوبي المرور بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع الأعضاء باللجان المعنية بمرور محافظة الأحساء ومرور الخفجي ومرور حفر الباطن وحاضرة الدمام ومرور الظهران وباستقبال المتقدمين بطلب معالجة أوضاع مركباتهم خلال تلك الفترة.

مناشدة بتمديد المهلة:

وناشد عدد من المواطنين بتمديد المهلة المحددة؛ظ نظرًا لظروف جائحة كورونا خلال الأشهر الماضية، والتي من أبرزها إغلاق المنافذ البرية، متسائلين: كيف نصحح أوضاعها أو إبعادها والمنافذ البرية مغلقة؟!

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