، 422 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 39.025 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس سلب الحياة من 9 أشخاص جدد

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 39.025 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، أن اللجنة سجلت 9 وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.379 حالة وفاة.

وأضاف أن 330 شخصاً غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27.347 حالة.