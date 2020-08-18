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سجّل لبنان 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الاثنين)، بينهم 436 من المُقيمين، و20 من الوافدين من الخارج أخيرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 9.337 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة، أنها سجلت حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الحالات إلى 105.
وأضافت أنها أجرت 5.646 فحصًا خاصًا بالفيروس.
وبيّنت الوزارة أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2.809.
لبنان .. "كورونا" يصيب 456 شخصًا جديدًا ويقتل 2وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-17
سجّل لبنان 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الاثنين)، بينهم 436 من المُقيمين، و20 من الوافدين من الخارج أخيرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 9.337 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة، أنها سجلت حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الحالات إلى 105.
وأضافت أنها أجرت 5.646 فحصًا خاصًا بالفيروس.
وبيّنت الوزارة أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2.809.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
09:01 PM
ارتفاع عدد المرضى بالفيروس إلى 9.337
سجّل لبنان 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الاثنين)، بينهم 436 من المُقيمين، و20 من الوافدين من الخارج أخيرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 9.337 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة، أنها سجلت حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الحالات إلى 105.
وأضافت أنها أجرت 5.646 فحصًا خاصًا بالفيروس.
وبيّنت الوزارة أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2.809.
، لبنان .. "كورونا" يصيب 456 شخصًا جديدًا ويقتل 2 ،
المصدر : الخليج 365
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