محمد بن مسعود - الدمام - ​بعد ثبوت مخالطة الأول وإصابة الثاني بفيروس كورونا قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الإثنين، أنه تم منع شخصين من التواجد في مباراتين ضمن الجولة (31) من منافسات دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.

وأضاف اتحاد القدم في بيانه:« استمرارًا لتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها وزارة الرياضة في المنشآت الرياضية، وبالتعاون بين غرفة العمليات والتحكم في الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، تم اتخاذ الإجراء الصحي بمنع شخصين بعد أن ثبتت

مخالطة أحدهما وإصابة الآخر بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقًا لتطبيق توكلنا من خلال تفعيل خدمة إدارة التجمعات».

وأكد اتحاد القدم على اتباع كافة البروتوكولات الصحية الرياضية سعيًا لضمان سلامة كافة عناصر المنافسة الرياضية.



18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 12:31 AM ​بعد ثبوت مخالطة الأول وإصابة الثاني بفيروس كورونا Advertisements اتحاد القدم يمنع شخصين من التواجد في مباراتين من الجولة 31 اتحاد القدم يمنع شخصين من التواجد في مباراتين من الجولة 31 قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الإثنين، أنه تم منع شخصين من التواجد في مباراتين ضمن الجولة (31) من منافسات دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.

وأضاف اتحاد القدم في بيانه:« استمرارًا لتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها وزارة الرياضة في المنشآت الرياضية، وبالتعاون بين غرفة العمليات والتحكم في الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، تم اتخاذ الإجراء الصحي بمنع شخصين بعد أن ثبتت

مخالطة أحدهما وإصابة الآخر بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقًا لتطبيق توكلنا من خلال تفعيل خدمة إدارة التجمعات».

وأكد اتحاد القدم على اتباع كافة البروتوكولات الصحية الرياضية سعيًا لضمان سلامة كافة عناصر المنافسة الرياضية.

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المصدر : الخليج 365

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