أكوام رمال وحفر تتربص بعابري الطريق الدولي الرابط بين البرك وعمق

2020-08-18

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - عمق

طالب عدد من سالكي الطريق الدولي الرابط بين البرك ومركز عمق، التابع لمنطقة عسير، الجهات المسؤولة وتحديدًا فرع وزارة النقل بالمنطقة بسرعة العمل على إزالة بعض أكوام الرمال ودفن بعض الحفر وسفلتتها والواقعة على جانبي الطريق.

وتشكل تلك الأكوام والحفر خطرًا على أرواح المسافرين عبر هذا الطريق.

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“متابعات الخليج 365” وبعد ورود عدة شكاوى زارت بعض المواقع على هذا الطريق، ورصدت عددًا من الصور لهذه الحفر وأكوام الرمال التي تهدد أرواح مرتادي الطريق.

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