مزايا خدمة التعريف الإلكتروني من الأحوال المدنية

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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سلطت الأحوال المدنية الضوء على خدمة التعريف الإلكتروني، مؤكدةً أنها تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر دون الحاجة لمرافقتهم للمكتب.

وأوضحت الأحوال المدنية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن من مميزات الخدمة توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف يهم في مكاتبنا.

وتابعت أن الخدمة تساعد على القضاء على عملية التأخير بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى، كما أن الخدمة تغني عن استخدام الورق.

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