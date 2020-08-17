- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مزايا خدمة التعريف الإلكتروني من الأحوال المدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مزايا خدمة التعريف الإلكتروني من الأحوال المدنية
منها أنها تغني عن استخدام الورق
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت الأحوال المدنية الضوء على خدمة التعريف الإلكتروني، مؤكدةً أنها تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر دون الحاجة لمرافقتهم للمكتب.
وأوضحت الأحوال المدنية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن من مميزات الخدمة توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف يهم في مكاتبنا.
وتابعت أن الخدمة تساعد على القضاء على عملية التأخير بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى، كما أن الخدمة تغني عن استخدام الورق.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مزايا خدمة التعريف الإلكتروني من الأحوال المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.