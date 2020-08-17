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توجيه من أمين الرياض بشأن مواطنة صودرت عربتها
وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تجاوزه عليها
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، بالتواصل مع المواطنة التي تم مصادرة عربتها لمعرفة تفاصيل الواقعة وفتح تحقيق عاجل حولها.
كما وجه أمين الرياض، بحسب ما ذكر حساب أمانة المنطقة على موقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تجاوزه عليها.
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