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شاحنة مواد كيميائية تقتحم محلين في حفر الباطن
العناية الإلهية أنقذت 3 عمالة كانوا في كوفي
متابعات الخليج 365 – فواز الأسلمي - حفر الباطن
باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة حفر الباطن، اليوم الاثنين، حادث شاحنة محملة بمواد كيميائية اقتحمت أحد المحال التجارية، وذلك أثناء مرورها قادمة من محافظة طريف إلى رأس الخير الصناعية.
وأنقذت العناية الإلهية 3 عمالة كانوا يعملون داخل كوفي، ومن حسن الحظ أنه كان خاليًا من الزبائن في وقت الحادث، كما نجا طبيب بيطري يعمل بداخل صيدلية بيطرية من الواقعة.
تفاصيل الحادث:
وذكر مرافق سائق الشاحنة، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أنه يتناوب هو وزميله على قيادة الشاحنة لبعد المسافة من محافظة طريف إلى رأس الخير، وأثناء الحادث كان نائمًا ولا يعلم ما هو سبب الحادث.
وأضاف أن سائق الشاحنة تعرض لإصابات طفيفة في اليدين وجروح في الوجه.
وطالب عدد من رواد منتزه الشمال الذي يحاذي الطريق الدولي بوضع حلول أسوة ببقية المدن لتهدئة سرعة سائقي الشاحنات الذين يحتمون بالتأمين الشامل.
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