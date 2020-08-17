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خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري مع قائد الجيش الباكستاني

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2020-08-17

خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري مع قائد الجيش الباكستاني

متابعات الخليج 365 - الرياض

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التقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر باجوا.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: تناولنا العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون العسكري ورؤية بلدينا المشتركة لصون الأمن الإقليمي.



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