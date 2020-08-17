1372 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1432 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 1432 حالة، و28 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 299,914 حالة، منها 28,093 حالة نشطة، بينها 1758 حالة حرجة. 299,914 إجمالي الحالات 28,093 الحالات النشطة 268,385 المتعافون 3436 الوفيات الحالات الجديدة بحسب بعض المدن 73 الهفوف 65 حائل 64 تبوك 64 مكة المكرمة 63 جازان 53 المدينة المنورة 52 أبوعريش 45 الرياض 43 جدة 42 الدمام 35 حفر الباطن 32 بريدة 31 صامطة 29 نجران 28 ينبع 27 بيش 25 أبها 24 صبيا 21 الحرجة 19 خميس مشيط 19 الخبر 18 أملج 18 بللسمر 17 الطائف 17 عنيزة 15 سبت العلاية 14 الكامل 14 شرورة 14 بلجرشي 13 المبرز 12 بيشة 12 أحد المسارحة 12 تثليث 12 القنفذة 11 قلوة 11 الخرج 11 البشائر 10 الخفجي 9 الأسياح 9 الظهران 9 البدائع 9 القوز 9 خيبر 9 البكيرية 9 فيفا 8 الرس 8 القطيف 8 ضرية 8 القيصومة 8 رياض الخبراء 7 مليجة 7 الجبيل 7 بقيق 7 المخواة Advertisements 6 الشعبة 6 الطوال 6 رفائع الجمش 6 الدوادمي 6 حوطة بني تميم 6 النعيرية 5 أحد رفيدة 5 الأرطاوية 5 وادي الدواسر 5 رأس تنورة 4 العيدابي 4 البرك 4 الزلفي 4 القحمة 4 الحناكية 4 طبرجل 4 رجال ألمع 3 الشنان 3 المجمعة 3 الدلم 3 العقيق 3 المزاحمية 3 المذنب 3 المظيلف 3 الدرعية 3 القرى 2 بدر الجنوب 2 النبهانية 2 عرعر 2 الخرمة 2 عيون الجواء 2 مهد الذهب 2 ضبا 2 رفحا 2 السليل 2 العيص 2 الحجرة 2 الفرشة 1 بطحاء 1 الدائر 1 القوارة 1 الرين 1 تنومة 1 الدرب 1 سكاكا 1 وادي بن هشبل 1 قيا 1 الشملي 1 قصيباء 1 صفوى 1 ظهران الجنوب 1 حقل 1 دومة الجندل 1 بقعاء 1 شقراء 1 بني حسن 1 أضم 1 الصفيري 1 الجفر

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