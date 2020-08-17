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1372 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1432 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1372 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 1432 حالة، و28 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 299,914 حالة، منها 28,093 حالة نشطة، بينها 1758 حالة حرجة.

299,914 إجمالي الحالات

28,093 الحالات النشطة

268,385 المتعافون

3436 الوفيات

الحالات الجديدة بحسب بعض المدن

73 الهفوف

65 حائل

64 تبوك

64 مكة المكرمة

63 جازان

53 المدينة المنورة

52 أبوعريش

45 الرياض

43 جدة

42 الدمام

35 حفر الباطن

32 بريدة

31 صامطة

29 نجران

28 ينبع

27 بيش

25 أبها

24 صبيا

21 الحرجة

19 خميس مشيط

19 الخبر

18 أملج

18 بللسمر

17 الطائف

17 عنيزة

15 سبت العلاية

14 الكامل

14 شرورة

14 بلجرشي

13 المبرز

12 بيشة

12 أحد المسارحة

12 تثليث

12 القنفذة

11 قلوة

11 الخرج

11 البشائر

10 الخفجي

9 الأسياح

9 الظهران

9 البدائع

9 القوز

9 خيبر

9 البكيرية

9 فيفا

8 الرس

8 القطيف

8 ضرية

8 القيصومة

8 رياض الخبراء

7 مليجة

7 الجبيل

7 بقيق

7 المخواة

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6 الشعبة

6 الطوال

6 رفائع الجمش

6 الدوادمي

6 حوطة بني تميم

6 النعيرية

5 أحد رفيدة

5 الأرطاوية

5 وادي الدواسر

5 رأس تنورة

4 العيدابي

4 البرك

4 الزلفي

4 القحمة

4 الحناكية

4 طبرجل

4 رجال ألمع

3 الشنان

3 المجمعة

3 الدلم

3 العقيق

3 المزاحمية

3 المذنب

3 المظيلف

3 الدرعية

3 القرى

2 بدر الجنوب

2 النبهانية

2 عرعر

2 الخرمة

2 عيون الجواء

2 مهد الذهب

2 ضبا

2 رفحا

2 السليل

2 العيص

2 الحجرة

2 الفرشة

1 بطحاء

1 الدائر

1 القوارة

1 الرين

1 تنومة

1 الدرب

1 سكاكا

1 وادي بن هشبل

1 قيا

1 الشملي

1 قصيباء

1 صفوى

1 ظهران الجنوب

1 حقل

1 دومة الجندل

1 بقعاء

1 شقراء

1 بني حسن

1 أضم

1 الصفيري

1 الجفر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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