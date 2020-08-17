شكرا لقرائتكم خبر 1372 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1432 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
299,914 إجمالي الحالات
28,093 الحالات النشطة
268,385 المتعافون
3436 الوفيات
الحالات الجديدة بحسب بعض المدن
73 الهفوف
65 حائل
64 تبوك
64 مكة المكرمة
63 جازان
53 المدينة المنورة
52 أبوعريش
45 الرياض
43 جدة
42 الدمام
35 حفر الباطن
32 بريدة
31 صامطة
29 نجران
28 ينبع
27 بيش
25 أبها
24 صبيا
21 الحرجة
19 خميس مشيط
19 الخبر
18 أملج
18 بللسمر
17 الطائف
17 عنيزة
15 سبت العلاية
14 الكامل
14 شرورة
14 بلجرشي
13 المبرز
12 بيشة
12 أحد المسارحة
12 تثليث
12 القنفذة
11 قلوة
11 الخرج
11 البشائر
10 الخفجي
9 الأسياح
9 الظهران
9 البدائع
9 القوز
9 خيبر
9 البكيرية
9 فيفا
8 الرس
8 القطيف
8 ضرية
8 القيصومة
8 رياض الخبراء
7 مليجة
7 الجبيل
7 بقيق
7 المخواة
6 الشعبة
6 الطوال
6 رفائع الجمش
6 الدوادمي
6 حوطة بني تميم
6 النعيرية
5 أحد رفيدة
5 الأرطاوية
5 وادي الدواسر
5 رأس تنورة
4 العيدابي
4 البرك
4 الزلفي
4 القحمة
4 الحناكية
4 طبرجل
4 رجال ألمع
3 الشنان
3 المجمعة
3 الدلم
3 العقيق
3 المزاحمية
3 المذنب
3 المظيلف
3 الدرعية
3 القرى
2 بدر الجنوب
2 النبهانية
2 عرعر
2 الخرمة
2 عيون الجواء
2 مهد الذهب
2 ضبا
2 رفحا
2 السليل
2 العيص
2 الحجرة
2 الفرشة
1 بطحاء
1 الدائر
1 القوارة
1 الرين
1 تنومة
1 الدرب
1 سكاكا
1 وادي بن هشبل
1 قيا
1 الشملي
1 قصيباء
1 صفوى
1 ظهران الجنوب
1 حقل
1 دومة الجندل
1 بقعاء
1 شقراء
1 بني حسن
1 أضم
1 الصفيري
1 الجفر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.