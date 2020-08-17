مراحل لتدريب قادة المدارس والمعلمين على منصة مدرستي9

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت وزارة التعليم خطة تتضمن 8 أهداف بجدول زمني دقيق يبدأ في 26 ذوالحجة الحالي ويرفع التقرير النهائي للبرنامج التدريبي من قبل المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في 28 صفر المقبل، وذلك لتدريب قادة المدارس والمعلمين والمشرفين التربويين على نظام إدارة التعلم الالكتروني متمثلا في منصة «مدرستي» للعام الدراسي الجديد، بحسب تعميم حديث لنائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصي لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم اطلعت عليه الصحيفة. وأشارالتعميم لأهمية برنامج التدريب لتحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم عبر إكساب مهارات استخدام المنصة وتعزيز مفاهيم التعلم الالكتروني الحديثة التي تجعل الطالب منتجا للمعرفة مواكبا للمستجدات، بما يتوافق ورؤية المملكة للتحول الوطني، والتي من أبرزها مبادرة «التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم». أهداف المشروع Advertisements تثقيف شاغلي الوظائف التعليمية بمهارات استخدام التقنية في التعليم العام كهدف استراتيجي لبناء مجتمع المعرفة.

تحديد أدوار ومسؤوليات ومهام كل من القيادة المدرسية والمعلمين والمشرفين في التعليم الالكتروني.

تطبيق أدوات نظام منصة مدرستي للاستفادة من المصادر التعليمية والأنظمة المرتبطة بالمنصة.

تمكين قيادة التعليم الالكتروني في التعليم من الابتكار والمثابرة.

التركيز عى الطالب وإتاحة الفرصة له للمشاركة في بناء خبرات بالتفاعل النشط مع المعلم ومع الطاب الآخرين ومع المحتوى الالكتروني.

دعم المهارات الواجب توافرها لدى الطالب لإتقان وإدارة المعرفة عبر التطبيقات الداعمة.

تطبيق أفضل الممارسات التربوية باستخدام المصادر المعرفية الرقمية المتجددة والتقنيات الحديثة في عمليات التعليم والتعلم.

بناء مجتمعات التعلم للمعلمين في التخصصات عى مستوى مكتب التعليم بمشاركة المشرف التربوي. الخطة الزمنية للمشروع الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي

الإدارة العامة للإشراف التربوي

الإدارة العامة للتحول الرقمي

إدارة التعلم الالكتروني

إدارات التعليم مراحل الخطة تشكيل لجنة المشروع وتحديد المهام الموكلة لكل عضو 26 / 1 / 1441

عقد ورشة عمل لتحديد المحتوى التدريبي والمتطلبات لمشروع التدريب على نظام التعلم الالكتروني »منصة مدرستي 26 « / 12 / 1441

ترشيح إدارات التعليم للمدربين المركزيين وتسجيلهم على الرابط المرسل 26 / 12 / 1441

إتاحة منصة التطوير المهني للمركز الوطني لتسجيل المدرسين المركزيين من 27 / 1 / 1441 إلى 28 / 12 / 1441

تدشين مشروع التدريب على نظام إدارة التعليم الالكتروني »منصة مدرستي « وإعلان انطلاقة التدريب عن بعد للمدربين المركزيين

من 29 / 12 / 1441 إلى 1 / 1 / 1442

طباعة الشهادات للمدربين المركزيين من خلال المنصة 1 / 1 / 1442

تنفيذ الخطة التدريبية لإدارات التعليم لنظام إدارة التعليم الالكتروني »منصة مدرستي « للفئات المستهدفة من قبل إدارات التعليم

في الفترة بين 4 / 1 / 1442 و 4 / 2 / 1442

إرسال التقارير من إدارات التعليم للمركز الوطني من 20 / 1 / 1442 إلى 14 / 2 / 1442

إعداد التقرير النهائي للبرنامج التدريبي من قبل المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في 28 / 2 / 144

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