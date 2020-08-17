شكرا لقرائتكم خبر تأمين 24 عربة تبرع بالدم متنقلة بمواصفات عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الصحة أن الهدف من هذه الوحدات «العربات المتنقلة» تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين، سعيا إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم.
وأشارت إلى أنه سيجري تأمين 24 عربة تبرع بالدم بمواصفات عالمية ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وبواقع عربة لكل بنك دم مركزي في المملكة، حيث تم توريد الدفعة الأولى والبالغ عددها 10 عربات، ويجري توزيعها على 10 مناطق صحية، وسيتم توريد باقي العربات وعددها 14 عربة خلال الأشهر المقبلة، وتوزيعها على 14 بنك دم مركزي تشمل جميع المناطق الصحية بالمملكة، وأعد برنامج تشغيلي لهذه العربات لتحقق الهدف المنشود والمأمول من تأمينها.
عدد المتبرعين في عام 2019:
345693 متبرعا ومتبرعة
بنوك الدم في المملكة:
221 بنكا منها
24 بنكا مركزيا
105بنوك فرعية
83 مركز نقل دم
كانت هذه تفاصيل خبر تأمين 24 عربة تبرع بالدم متنقلة بمواصفات عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.