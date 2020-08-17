تأمين 24 عربة تبرع بالدم متنقلة بمواصفات عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس وحدات بنوك الدم المتنقلة.

وأوضحت الصحة أن الهدف من هذه الوحدات «العربات المتنقلة» تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين، سعيا إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم.

وأشارت إلى أنه سيجري تأمين 24 عربة تبرع بالدم بمواصفات عالمية ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وبواقع عربة لكل بنك دم مركزي في المملكة، حيث تم توريد الدفعة الأولى والبالغ عددها 10 عربات، ويجري توزيعها على 10 مناطق صحية، وسيتم توريد باقي العربات وعددها 14 عربة خلال الأشهر المقبلة، وتوزيعها على 14 بنك دم مركزي تشمل جميع المناطق الصحية بالمملكة، وأعد برنامج تشغيلي لهذه العربات لتحقق الهدف المنشود والمأمول من تأمينها.

عدد المتبرعين في عام 2019:

345693 متبرعا ومتبرعة

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بنوك الدم في المملكة:

221 بنكا منها

24 بنكا مركزيا

105بنوك فرعية

83 مركز نقل دم