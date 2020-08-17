كرسي لأبحاث أمراض الشرايين التاجية بأم القرى

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وأكد رئيس الجامعة أن الكرسي يأتي امتدادا للكراسي البحثية التي تشرف على رعايتها الجامعة، وحققت العديد من المنجزات العلمية، مهنئا بإنشاء هذا الكرسي الذي يدعم الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.
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