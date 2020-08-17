كرسي لأبحاث أمراض الشرايين التاجية بأم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه أمس عقد إنشاء «كرسي صالح صيرفي لأبحاث أمراض الشرايين التاجية» مع ممثل مؤسسة صالح صيرفي الخيرية حمزة بن صالح، وذلك في إطار دعم الأبحاث ذات الصلة بأمراض الشرايين التاجية، والبحث عن أسبابها، والتوعية بمخاطرها للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين. وأكد رئيس الجامعة أن الكرسي يأتي امتدادا للكراسي البحثية التي تشرف على رعايتها الجامعة، وحققت العديد من المنجزات العلمية، مهنئا بإنشاء هذا الكرسي الذي يدعم الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.

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