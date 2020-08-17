جامعة بيشة تقر ضوابط سير العملية التعليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد صفحي أمس مع القيادات الأكاديمية بالجامعة خطة بدء الدراسة للعام الجامعي الجديد لضمان عودة آمنة للطلاب والطالبات، بشكل يراعي المحافظة على سلامتهم في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا وأقرت الجامعة الخطة المشتملة على تحويل تدريس المقررات النظرية إلى فصول افتراضية من خلال النظام الالكتروني «البلاك بورد»، ودراسة جميع المقررات العملية والتدريبية والسريرية الكترونيا للجانب النظري، وحضوريا للجانب العملي داخل المعامل المتخصصة مع ضرورة مراعاة قواعد التباعد الجسدي والطاقة الاستيعابية للقاعات والمعامل. وجرت مناقشة ضوابط سير العملية التعليمية بمقررات التعليم الالكتروني، وخطة تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على أنظمة التعليم الالكترونية.

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