برامج تدريبية عن بعد لمعلمي مكة

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وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة عمر الأحمدي أن البرامج تستهدف 1200 من التشكيلات الإشرافية والهيئة الإدارية والمعلمين وتهدف إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلم كما يهدف إلى دعم تمكين المعلمين وإثراء خبراتهم ومهاراتهم، والتركيز على ممارسات التطوير المهني داخل المدرسة، والاستثمار الأمثل للوقت لطاقم المدرسة لدعم جاهزية المدارس كافة.
وبين أن البرامج تستهدف مديري الإدارات والمكاتب التعليمية ورؤساء الأقسام ومشرفي القيادة المدرسية والمشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين، مؤكدا أنه وضعت كل الخطط والاستعدادات اللازمة لانطلاقة ناجحة ومتميزة.
وأفاد بأن البرامج التي ستنفذ هي «دمج التقنية في التعليم، مهارات التدريس عن بعد، المنصات والبوابات التعليمية الالكترونية.
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