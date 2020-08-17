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17 مختصا يناقشون المشاكل النفسية لعودة الطلاب في ظل الجائحة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تطلق جامعة الملك عبدالعزيز الملتقى الافتراضي بعنوان «عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة» برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ويستهدف المؤسسات التعليمية ومراكز الإرشاد الجامعي والمختصين في المجال النفسي والطلبة من الجامعات السعودية، وذلك الأربعاء المقبل ويستمر لمدة يومين.

وأوضح عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود القحطاني، أن الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية يهدف إلى التوعية بأهم التحديثات والمشكلات النفسية والأكاديمية التي تواجه المؤسسات والأسر والطلبة للتعايش مع الظروف الراهنة وتأثيرها على الجانب النفسي والأكاديمي. ويناقش الملتقى ثلاثة محاور رئيسة، وهي دور المؤسسات التعليمية، ودور الأسرة، ودور الطلبة، بمشاركة 17 مختصا من جهات حكومية وتعليمية.

وبين القحطاني أن الملتقى يشمل 6 جلسات على مدار يومين، ففي اليوم الأول تعقد الجلسة الأولى بعنوان «دور المؤسسات التعليمية والحكومية لتهيئة الطلبة للاستعداد للعام الدراسي الجديد»، والجلسة الثانية بعنوان «مبادرات مراكز الإرشاد لدعم الطلبة قبل وبعد بداية العام الدراسي».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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