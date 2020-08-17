17 مختصا يناقشون المشاكل النفسية لعودة الطلاب في ظل الجائحة

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وأوضح عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود القحطاني، أن الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية يهدف إلى التوعية بأهم التحديثات والمشكلات النفسية والأكاديمية التي تواجه المؤسسات والأسر والطلبة للتعايش مع الظروف الراهنة وتأثيرها على الجانب النفسي والأكاديمي. ويناقش الملتقى ثلاثة محاور رئيسة، وهي دور المؤسسات التعليمية، ودور الأسرة، ودور الطلبة، بمشاركة 17 مختصا من جهات حكومية وتعليمية.
وبين القحطاني أن الملتقى يشمل 6 جلسات على مدار يومين، ففي اليوم الأول تعقد الجلسة الأولى بعنوان «دور المؤسسات التعليمية والحكومية لتهيئة الطلبة للاستعداد للعام الدراسي الجديد»، والجلسة الثانية بعنوان «مبادرات مراكز الإرشاد لدعم الطلبة قبل وبعد بداية العام الدراسي».
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