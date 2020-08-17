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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين النادي العاصمي ونظيره الأهلاوي لضم الحارس محمد العويس.
وبحسب المصادر القريبة من النصر فإن إدارة النصر لم تفكر نهائيًا في ضم الحارس الأهلاوي وانها لم ولن تدخل في أي مفاوضات مع نظيرتها في الأهلي لضم الحارس.
وشددت المصادر على أن النصر يملك حارسين على أعلى مستوى وهما الأسترالي براد جونز ووليد عبدالله لذلك لا تفكير في مفاوضات مع أي حارس آخر.
وغاب الحارس محمد العويس عن تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالي بسبب غضبه من عدم استلام مستحقاته المادية.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 11:52 PM
كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين النادي العاصمي ونظيره الأهلاوي لضم الحارس محمد العويس.
وبحسب المصادر القريبة من النصر فإن إدارة النصر لم تفكر نهائيًا في ضم الحارس الأهلاوي وانها لم ولن تدخل في أي مفاوضات مع نظيرتها في الأهلي لضم الحارس.
وشددت المصادر على أن النصر يملك حارسين على أعلى مستوى وهما الأسترالي براد جونز ووليد عبدالله لذلك لا تفكير في مفاوضات مع أي حارس آخر.
وغاب الحارس محمد العويس عن تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالي بسبب غضبه من عدم استلام مستحقاته المادية.
، حقيقة مفاوضات "النصر" مع "محمد العويس" حارس "الأهلي" ،
المصدر : الخليج 365
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