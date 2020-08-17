محمد بن مسعود - الدمام - وجه أمين منطقة الرياض بالتواصل مع المواطنة التي تم مصادرة عربتها لمعرفة تفاصيل الواقعة وفتح تحقيق عاجل حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تجاوزه عليها.

وكانت المواطنة قد اشتكت في مقاطع فيديو متداولة من مصادرة عربتها.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 11:57 PM Advertisements توجيه بالتحقيق في واقعة مصادرة عربة مواطنة في الرياض توجيه بالتحقيق في واقعة مصادرة عربة مواطنة في الرياض وجه أمين منطقة الرياض بالتواصل مع المواطنة التي تم مصادرة عربتها لمعرفة تفاصيل الواقعة وفتح تحقيق عاجل حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تجاوزه عليها.

وكانت المواطنة قد اشتكت في مقاطع فيديو متداولة من مصادرة عربتها.

الكلمات المفتاحية ، توجيه بالتحقيق في واقعة مصادرة عربة مواطنة في الرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بالتحقيق في واقعة مصادرة عربة مواطنة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.