محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الرئيس رقباء أحمد بن محمد الغامدي أحد أفراد وزارة الدفاع بزواج نجليه "عبدالله ومشعل"، في محافظة المخواة. "الخليج 365" تبارك للغامدي زواج نجليه وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة. 17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 11:54 PM Advertisements "الغامدي" يحتفل بزواج ولديه في المخواة "الغامدي" يحتفل بزواج ولديه في المخواة احتفل الرئيس رقباء أحمد بن محمد الغامدي أحد أفراد وزارة الدفاع بزواج نجليه "عبدالله ومشعل"، في محافظة المخواة. "الخليج 365" تبارك للغامدي زواج نجليه وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "الغامدي" يحتفل بزواج ولديه في المخواة ،

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