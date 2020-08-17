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استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض اليوم قائد الجيش الباكستاني، الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، الذي يزور السعودية حاليًا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في الجانب العسكري والدفاعي. وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 11:48 PM
خلال استقباله في الرياض.. وتناولا تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار
استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض اليوم قائد الجيش الباكستاني، الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، الذي يزور السعودية حاليًا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في الجانب العسكري والدفاعي. وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
، "خالد بن سلمان" يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العلاقات الثنائية خاصة العسكرية والدفاعية ،
المصدر : الخليج 365
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