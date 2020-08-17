، خلال 72 ساعة.. "أمانة جدة" تغلق 190 محلاً تجاريًّا مخالفًا للأنظمة ،

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أغلقت أمانة محافظة جدة 190 محلاً تجاريًّا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية خلال الـ 72 ساعة الماضية.
وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن هذه المحال متنوعة الأنشطة، وخالفت الأنظمة والتعليمات البلدية، بينها 59 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها.
وأضاف الزهراني بأنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة، وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.
وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الوزارة والقطاعات ذات الاختصاص.
وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 11:41 PM
"الزهراني": الجولات الرقابية مستمرة وتشمل جميع الأنشطة التجاريةخلال 72 ساعة.. "أمانة جدة" تغلق 190 محلاً تجاريًّا مخالفًا للأنظمة
أغلقت أمانة محافظة جدة 190 محلاً تجاريًّا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية خلال الـ 72 ساعة الماضية.
وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن هذه المحال متنوعة الأنشطة، وخالفت الأنظمة والتعليمات البلدية، بينها 59 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها.
وأضاف الزهراني بأنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة، وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.
وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الوزارة والقطاعات ذات الاختصاص.
وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.
، خلال 72 ساعة.. "أمانة جدة" تغلق 190 محلاً تجاريًّا مخالفًا للأنظمة ،
المصدر : الخليج 365
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