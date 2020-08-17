شكرا لمتابعة خبر عن التعليم توجه رسالة للمستفيدين من منصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة التعليم رسالة إلى المستفيدين من منصة مدرستي، مع بدء العام الدراسي الجديد. وجهت وزارة التعليم رسالة إلى المستفيدين من منصة مدرستي، مع بدء العام الدراسي الجديد. وطالبت الوزارة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين بتحديث رقم الجوال في نظام نور حتى تصل رسالة تحديث الحساب على منصة مدرستي. وأكدت الوزارة على أن ذلك يأتي حرصًا منها على تزويد المستفيدين من منصة مدرستي بحساب الدخول على المنصة مبكراً

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