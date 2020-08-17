بالفيديو.. مواطنة حاصلة على ماجستير تبيع الخضار في الرياض بطريقة مربحة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اقتحمت مواطنة حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال، مجال بيع الخضروات بطريقة مربحة في الرياض.
وأضافت المواطنة التي تدعى ريم الناصر خلال حواره عبر قناة الإخبارية أنها بدأت مشروعها في ٢٠١٨، لافتة إلى أن الهدف منه هو تقطيع الخضار والفواكه.
وأوضحت الناصر أنه نشاط جديد صعب تقبل المستهلك له، وصعب حتى تقبل الدوائر الحكومية له ولكن بعد شهرين من تقديم المشروع لصحة البيئة رحبوا به.
ولفتت الناصر:" المجتمع بحاجة إلى الشيء الجديد الصحي، اليوم الزبون يبغى يأخذ شيء مرتاح له ومتأكد ١٠٠ ٪ أنه صحي ".
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