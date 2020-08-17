شكرا لمتابعة خبر عن السديس يوجه ببدء مناقشة الخطط التشغيلية للمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الاثنين، ببدء مناقشة الخطط التشغيلية المعدة للمسجد الحرام ومرافقه خلال الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة العمل وفق الإجراءات الاحترازية لأداء المهام المناطة بالجميع على أعلى مستوى في بيئة آمنة.
كما شدد على حرص القيادة على الحرمين الشريفين والخدمات المقدمة فيهما.
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