شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سلمان في الحرب السعودية اليمنية «الوديعة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة نادرة تواجد الملك سلمان بن عبدالعزيز خاد الحرمين الشريفين - حفظه الله - في الحرب السعودية اليمنية. وثقت صورة نادرة تواجد الملك سلمان بن عبدالعزيز خاد الحرمين الشريفين - حفظه الله - في الحرب السعودية اليمنية. وتم التقاط الصورة خلال تطوع الملك سلمان في الحرب التي عرفت باسم "حرب الوديعة"، عام 1389هـ/1969م.

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