شاهد.. صورة نادرة تجمع الملك خالد والملك عبدالله في قصر الناصرية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك خالد بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز "رحمهما الله" في قصر الناصرية . أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك خالد بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز "رحمهما الله" في قصر الناصرية . ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، الصورة، موضحة أنها ترجع إلى عام ١٣٩٨هـ / (١٩٧٨م).

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