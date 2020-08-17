شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من القنصل البريطاني بجدة حول عودة الرحلات من المملكة إلى لندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال سيف آشر، القنصل العام البريطاني بجدة، إن تغريدته اليوم بشأن تشغيل الرحلات من المملكة إلى لندن تخص البريطانيين الراغبين في العودة إلى بلدهم.

وأضاف آشر: " قامت الخطوط السعودية بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن؛ وذلك في المقام الأول للسماح للمواطنين البريطانيين وغيرهم من الأجانب بالعودة إلى المملكة المتحدة، لتوضيح هذا هو مجرد أحدث حلقة في سلسلة هذه الرحلات الجوية ".

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ولفت آشر إلى أن هذه الرحلات الاستثنائية يتم تسييرها ضمن مبادرة " عودة " الخاصة بالمقيمين، التي تستهدف المقيمين الراغبين في العودة لبلدانهم.

وكانت " صدى " نشرت خبرًا لمسؤول بريطاني يُحدد موعد عودة الرحلات من المملكة إلى لندن.

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