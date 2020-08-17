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توضيح من القنصل البريطاني بجدة حول عودة الرحلات من المملكة إلى لندن

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال سيف آشر، القنصل العام البريطاني بجدة، إن تغريدته اليوم بشأن تشغيل الرحلات من المملكة إلى لندن تخص البريطانيين الراغبين في العودة إلى بلدهم.

وأضاف آشر: " قامت الخطوط بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن؛ وذلك في المقام الأول للسماح للمواطنين البريطانيين وغيرهم من الأجانب بالعودة إلى المملكة المتحدة، لتوضيح هذا هو مجرد أحدث حلقة في سلسلة هذه الرحلات الجوية ".

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ولفت آشر إلى أن هذه الرحلات الاستثنائية يتم تسييرها ضمن مبادرة " عودة " الخاصة بالمقيمين، التي تستهدف المقيمين الراغبين في العودة لبلدانهم.

وكانت " صدى " نشرت خبرًا لمسؤول بريطاني يُحدد موعد عودة الرحلات من المملكة إلى لندن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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