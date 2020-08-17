شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة مثيرة في قضية مقتل إعلامية في تبوك على يد زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أزاحت الفنانةالتشكيلية، هناء راشد الشبلي، الستار عن المزيد من التفاصيل حول جريمة مقتل الإعلامية عزيزة العمراني على يد زوجها في مدينة تبوك.

وغردت الفنانة التشكيلية عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قصة مأساوية أخرى نعيش تفاصيلها المؤلمة لمقتل إعلامية تربوية لها سيرة مميزة على يد زوجها المدمن، نأمل ألّا تتكرر هذه القصص وأن يفرض تحليل المخدرات قبل الزواج حماية لبناتنا حتى لا تخدع العوائل بمثل هؤلاء وتتكرر حوادث القتل".

وأوقفت الجهات الأمنية الزوج القاتل منذ وقوع الجريمة وجاري التحقيق معه.