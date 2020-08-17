بالصور.. محافظ الداير يبحث مع مدير عام مياه جازان سبل تلافي الانقطاعات

ناقش اليوم محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، مع مدير عام المياه بمنطقة جازان، المهندس بندر بن جبر، مشاريع المياه بالمحافظة وسبل تلافي انقطاعات المياه، بحضور رؤساء المراكز ومهندسي المشاريع وأعضاء المجلس المحلي، في إطار اللقاءات التي يعقدها لمتابعة المشاريع التنموية في المحافظة.

وعقد محافظ الداير اجتماعًا مطولًا بصالة الاجتماعات مع مدير عام المياه بالمنطقة، مستعرضًا أهم المشاريع القائمة تحتاج إلى صيانة والمشاريع المستقبلية، مؤكدًا مدير عام المياه أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع لربط المحافظة بشبكات التوزيع.

وناقش الاجتماع مواضيع المتعلقة بالمقاولين وضرورة زيادة عدد الصهاريج لضمان سرعة إيصال المياه.

كما ناقش محافظ الداير سير مشروع سقاية مزارع البن بالمحافظة، وضمان شمول المشروع العدد الأكبر من المزارع من أجل دعم جهود المزارعين وتحقيق تطلعات الوطن من هذا المنتج الاقتصادي الهام في ظل دعم القيادة واهتمامها به.

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وأكد محافظ الداير أن الاجتماع جاء بناءً على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه، مُشددًا على ضرورة معالجة مشاكل الطرق بالمحافظة ومضاعفة الجهود والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد ومتابعة المشروعات المتعثرة وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.

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