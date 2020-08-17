بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط «أفق»: التمويل يصل لـ10 ملايين ريال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن تدشين وإطلاق منتج أفق، لإتاحة الفرصة للرياديين والرياديات بتطوير أعمالهم، وتوسيع فرص نجاحهم وتمويل المنشآت الصغيرة القائمة بمبلغ تمويلي يصل إلى 10 ملايين ريال.

ودعا بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، المستخدمين والمستفيدين من الاطلاع على المنتج التمويلي الجديد.

شروط الحصول على منتج أفق

وحدد بنك التنمية الاجتماعية، إجراءات ومستندات وخطوات الحصول على منتج أفق التمويلي وكذلك المعايير الائتمانية للقبول بالمنتج والتي تتمثل في :

- أن تبلغ إيرادات المنشأة الصغيرة أو المتوسطة من 3 ملايين الى 200 مليون ريال.

- أن يكون لدى العميل ميزانية مدققة آخر ثلاث سنوات مرفوعة عن طريق منصة (قوائم).

- أن يكون السجل الائتماني للعميل خاليًا من التعثرات المالية لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» للأفراد والشركات.

- قبول المؤشرات المالية للعميل بناء على السياسة الداخلية لدى البنك.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، المستندات المطلوبة للحصول على منتج أفق وتتمثل في :

- خطاب رسمي موقع من قبل المفوض بطلب التسهيلات يشمل قيمة القرض، الغرض منه، فترة السداد وطريقة السداد.

- السجل التجاري (ساري المفعول).

- عقد تأسيس وآخر ملحق في حال التعديل وقرار الشركاء وقرار مجلس المديرين وخطاب المفوض بالتوقيع في حال كانت شركة.

- صور هوية المالك في حال كانت مؤسسة او الشركاء في حال كانت شركة.

- شهادة نطاقات.

- شهادة التأمينات الاجتماعية متضمنة بيانات المنشأة وعدد المشتركين السعوديين وغير السعوديين (الذكور والإناث).

- العنوان الوطني.

- معلومات الحساب البنكي (IBAN) معتمد.

- مستندات إضافية أخرى.

طريقة التقديم

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وأشار بنك التنمية الاجتماعية، إلى أن رحلة العميل للحصول على منتج أفق التمويلي تمر على 4 مراحل هي (التقديم - مطابقة الاشتراطات - الدراسة الائتمانية – الاعتماد)، مشددا على أنه يجب توفير الضمانات العينيية او أي ضمانات يراها البنك مناسبة.

وكشف بنك التنمية الاجتماعية، خطوات التقديم الالكتروني للحصول على منتج أفق التمويلي والتي تتم عبر إتباع الخطوات التالية :

- الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد أو التقديم عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- من القائمة الرئيسة اختار تسجيل منشاة جديدة.

- اختار إضافة طلب جديد.

- اختيار منتج المنشآت القائمة.

- الموافقة على الإقرار.

- تفويض البنك بالاطلاع على ميزانية المنشأة من خلال منصة قوائم هنا.

- اكمال بيانات الطلب.

دعم منظومة ريادة الأعمال

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أن إطلاق منتج أفق يتوافق وتوجه البنك الاستراتيجي إلى دعم المنشآت الصغيرة، بهدف رفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية، أن من ضمن أهدافه الاستراتيجية خلق فرص عمل للمواطنين عبر تقديم برامج مساندة تمكن رواد الأعمال من استمرارية مشاريعهم التجارية، وذلك ضمن دور البنك المحوري في دعم منظومة ريادة الأعمال وتوليد الوظائف للمواطنين عن طريق المنشآت الممولة من قبل البنك.

دعم 25000 منشآة في 12 عامًا

وفي هذا الصدد، أكد نائب الرئيس لقطاع تمويل المنشآت أحمد بن عبدالله الزهراني، أن بنك التنمية الاجتماعية يسعى لـتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وخدمات التدريب والاستشارات المتخصصة.

وأوضح الزهراني أن البنك خلال 12 عامًا قام بتمويل أكثر من 25 ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تمويلية إجمالية تجاوزت الـ6 مليار ريال، مستفيدة من خدمات وتسهيلات 27 فرعًا للبنك حول المملكة.

وكشف الزهراني، أن بنك التنمية الاجتماعية وخلال مسيرة 50 عامًا، قدم خدمات لأكثر من 3 مليون مواطن ومواطنة بحجم تمويل يتجاوز 107 مليار ريال، في كلا شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المنشئات.

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