الأحوال المدنية: 3 مميزات لخدمة «التعريف الإلكتروني»

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مميزات خدمة التعريف الإلكتروني، مشيرة إلى أنها تمكِّن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة «أبشر» دون الحاجة لمرافقتهم لمكاتب الأحوال المدنية.

ونشر الحساب الرسمي للأحوال المدنية عبر موقع «تويتر» مميزات خدمة التعريف الإلكتروني والتي جاءت كالآتي:

1- توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء بهم في مكاتب الأحوال المدنية.

2- تساعد الخدمة على القضاء على عملية التأخر بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم وجود الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى.

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3- الخدمة تغني عن استخدام الورق.

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