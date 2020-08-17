عبر منصة «أبشر»
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مميزات خدمة التعريف الإلكتروني، مشيرة إلى أنها تمكِّن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة «أبشر» دون الحاجة لمرافقتهم لمكاتب الأحوال المدنية.
ونشر الحساب الرسمي للأحوال المدنية عبر موقع «تويتر» مميزات خدمة التعريف الإلكتروني والتي جاءت كالآتي:
1- توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء بهم في مكاتب الأحوال المدنية.
2- تساعد الخدمة على القضاء على عملية التأخر بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم وجود الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى.
3- الخدمة تغني عن استخدام الورق.
اقرأ أيضًا:
الأحوال المدنية: تسجيل المواليد وإصدار سجل الأسرة بدون زيارة المكاتب
كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال المدنية: 3 مميزات لخدمة «التعريف الإلكتروني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.