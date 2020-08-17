«المرور» يحدِّد خطوات إعادة غرامة المخالفات بعد قبول الاعتراض

كشف المرور السعودي عن خطوات إعادة الغرامة المسددة آليًا بعد قبول الاعتراض، جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين مفاده: «قدمت اعتراض على مخالفة مرورية وبعد الاعتراض سددت المخالفة وبعد السداد تم قبول الاعتراض وحذف المخالفة من أبشر، كيف استرجع مبلغ السداد ؟».

وأجاب «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آليًا بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد، يسعدنا تواصلك».

وينص نظام المرور على أن المخالف له حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة؛ بحيث يمنعه من تقديم الاعتراض وإذا تقدم المخالف بطلب اعتراض على نموذج الضبط بعد مضي تلك المدة التي تبدأ من تحرير المخالفة فللمحكمة تقدير قبول ذلك من عدمه.