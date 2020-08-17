نشاط للرياح الجنوبية تلطف الأجواء
أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الإثنين، أن موسم سهيل سيبدأ يوم الخميس المقبل، موضحًا أبرز العلامات الدالة على دخوله، مشيرًا إلى أن حدة الحرارة ستنكسر.
وكشف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الأجواء الباردة آخر الليل وانكسار حدة الحرارة من أبرز علاماته، متوقعًا نشاط رياح جنوبية ملطفة للأجواء خلال الأيام المقبلة.
وذكر أن النباتات تشعر بقرب موسم سهيل قبل البشر وتظهر علامة ذلك في خضرتها، لافتا إلى أن الرياح الجنوبية الرطبة التي تأتي بالتزامن مع هذا الموسم تساعد على اخضرار النباتات وخاصة الأشجار البرية.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. الزعاق: اجتماع 4 من ألمع الأجرام السماوية بجهة واحدة
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق يتوقع موعد بداية موسم «سهيل».. وانكسار الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.