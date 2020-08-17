الزعاق يتوقع موعد بداية موسم «سهيل».. وانكسار الحرارة

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الإثنين، أن موسم سهيل سيبدأ يوم الخميس المقبل، موضحًا أبرز العلامات الدالة على دخوله، مشيرًا إلى أن حدة الحرارة ستنكسر.

وكشف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الأجواء الباردة آخر الليل وانكسار حدة الحرارة من أبرز علاماته، متوقعًا نشاط رياح جنوبية ملطفة للأجواء خلال الأيام المقبلة.

وذكر أن النباتات تشعر بقرب موسم سهيل قبل البشر وتظهر علامة ذلك في خضرتها، لافتا إلى أن الرياح الجنوبية الرطبة التي تأتي بالتزامن مع هذا الموسم تساعد على اخضرار النباتات وخاصة الأشجار البرية.

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