وزارة العدل توضح خطوات الاستفادة من خدمة المزادات الإلكترونية

كشفت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن تسجيل منصة المزاد الإلكتروني التي تمكِّن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونيًا، مبيعات وصلت إلى100 مليون ريال.

وأوضحت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن عدد المزادات المطروحة بلغ 40 مزادًا، مشيرة إلى أن عدد المزايدين المسجلين في المنصة وصل أكثر من5 آلاف مزايد.

خطوات الاستفادة من الخدمة

وأوضحت وزارة العدل، أن هذه الخدمة تتيح للمستخدمين الاستعلام على بيانات من ثبت إعساره ومقدمي طلبات الإعسار ومحاضر الحجز على الأموال والإعلان عن المزادات.

وحددت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني، خطوات نشر بيانات التنفيذ للاستفادة من خدمة المزادات الإلكترونية والتي يمكن الوصول لها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية عبر الرابط التالي (من هنا):

- من الصفحة الرئيسة قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

Advertisements

- اضغط على نشر بيانات التنفيذ.

وأوضحت وزارة العدل أن طلبات إثبات الإعسار تمكن المستخدم من معاينة بيانات مدعي الإعسار عن دفع المبالغ الثابتة بذمته، مشيرة إلى أن بيانات من ثيبت إعسار تمكن المستخدم من معاينة بيانات من صدر لهم صك من المحكمة بعد التحقق من بيانات طالبي إثبات الإعسار.

خطوات إسناد المزاد

وتمكّن المنصة التي أطلقها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل؛ ما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعمًا لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.

وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيل المزاد والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل إلكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، بالإضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع إلكترونيًا، حتى تصدر الموافقة على محضر البيع وإفراغ العقار من قبل القاضي إلكترونيًا .

اقرأ أيضًا :

وزارة العدل: منصة المزاد الإلكتروني تسجِّل مبيعات بـ100 مليون ريال '

ديوان المظالم: 35 ألفًا استفادوا من خدمة تبادل المذكرات عبر منصة «معين»