إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. تسليم ثاني دفعات الهدية السعودية لبريطانيا

مستلزمات وقاية لمواجهة فيروس كورونا
سلّمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة اليوم الإثنين، الدفعة الثانية من هدية المملكة للحكومة البريطانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
يأتي ذلك إنفاذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، واستمرارًا للعلاقة المتميزة التي تجمع ما بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
وقد تسلّم الدفعة الثانية مركز الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وتشتمل على مستلزمات الوقاية الشخصية.
وتأتي هذه الهدية استشعاراً من المملكة العربية السعودية بدورها الإنساني والريادي تجاه الدول الشقيقة والصديقة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي اجتاح فيها وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19) دول العالم كافة.محليات
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