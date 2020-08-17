مدارس أهلية تشتكي تعطل الإنترنت وتستبق التسرب بخصومات تصل لـ60 %

بدأت عدد من المدارس الأهلية والعالمية في الرياض بتقديم خصومات لتسجيل الطلاب المستجدين أو الذين واصلوا الالتزام بالسداد سابقا بعد قرار وزارة التعليم ببدء العام الدراسي الجديد عن بعد، وبدأت الخصومات من 20% إلى 60% بحسب المرحلة الدراسية، يأتي ذلك في وقت اشتكت فيه مدارس أخرى من ضعف شبكة الإنترنت وانقطاعها المستمر الأمر الذي سيعيق العملية التعليمية.

الحد من تسرب الطلاب

رصدت "دوت الخليج" قيام عدد من المدارس بتقديم الخصومات الدراسية بهدف الحد من تسرب الطلاب قدر الإمكان إلى المدارس الحكومية، مؤكدين أن الخصومات ستتوقف فور عودة الدراسة على طبيعتها. وكانت وزارة التعليم قد أكدت أنها لن تصدر أي قرارات بشأن تحديد الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والعالمية، إلا أنها تسعى لأن يكون هناك مبادرات ذاتية من المدارس تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة.

الوزارة لا تتدخل بالرسوم

بينت وزارة التعليم أنها لا تتدخل في الرسوم الدراسية وفقا للوائح والأنظمة القائمة لديها، عدا ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 237 بأن تتولى الوزارة مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. ولفتت وزارة التعليم إلى أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، وتخضع النزاعات الناشئة عنها لسلطة القضاء العام، مما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.

تذمر المدارس

مع بدء استعدادات المدارس الأهلية والعالمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، رصدت الصحيفة تذمر بعض المدارس من سوء جودة الإنترنت لديها، وتعطل الشبكة بالكامل لديها، مؤكدين أن منصاتهم التعليمية لن يكون لها قيمة كما لن تتم عملية التعليم عن بعد بالشكل المطلوب في ظل ضعف جودة الإنترنت وانقطاعه المستمر. وقالت إحدى المدارس الخاصة عبر حسابها الرسمي في تويتر موجهة حديثها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: "لن نتطور ونحقق من الرؤية شيئاً طالما خدمات الإنترنت سيئة، وقطاعنا الاستثماري يدفع مقابل تقديم خدمة تفيد القطاع ومستفيديه، ولقد قضينا أياما في ظل انقطاع الإنترنت مما أدى لتوقف أعمالنا وبرامجنا التعليمية".

إشكاليات البنية التحتية

في الإطار، كان نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني قد أكد أن التعليم عن بعد يواجه إشكاليات عديدة وخللا في البنية التحتية، حيث إنه يعتمد اعتمادا كليا على شبكات الاتصال وفي ظل شكاوى وتذمر كثير من المواطنين في مناطق المملكة من سوء الشبكات وضعف تغطيتها، فإن الأمر يزداد صعوبة وتعقيدا أمام الطلاب. وقال: "على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية كبيرة جدا في رفع كفاءتها وحث الشركات ومتابعتها ومحاسبتها لتقديم خدمة اتصال عالية الجودة ودفعها للتنافس في تقديم خدمات مجانية للمنصات التعليمية، فهذه المرحلة بالذات ينبغي أن يظهر فيها الحس الوطني وحس المسؤولية المجتمعية والمساهمة مع جميع القطاعات لتجاوز الأزمة".

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مبادرات لتخفيض الرسوم

أطلقت الإدارة العامة لتعليم منطقة تبوك مبادرة "بنيان" يمثلها مكتب التعليم الأهلي والمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية في المنطقة، والتي تتضمن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول إلى نسبة 50%، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الإدارة بملاك المدارس الأهلية، صباح أمس. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من الجهود المتواصلة والإجراءات التي تبذلها القيادة الحكيمة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا، من أجل سلامة المواطنين والمقيمين ولتخفيف الآثار الاقتصادية، خاصة مع استمرار تعليق حضور الطلاب والطالبات إلى المدارس، واستمرار مسيرتهم الدراسية عن بعد لمدة سبعة أسابيع.

مشاكل تحاصر المدارس الأهلية حاليا

- إعلان الدراسة عن بعد تسبب في تسرب الطلاب

- شرعت المدارس في تخفيض الرسوم بنسبة كبيرة

- تعاني بعض المدارس من ضعف الإنترنت وانقطاعه المستمر

- ضعف البنية التحتية الإلكترونية في عديد من المنشآت