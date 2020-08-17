100 مليون ريال مبيعات لـ 40 مزادا قضائيا

وتمكّن المنصة التي أطلقها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في شعبان الماضي، المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.
ويعزز المزاد الإلكتروني (emazad.sa) مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية إضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية، حفظاً لحقوق جميع الأطراف.
وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيل المزاد والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل إلكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، إضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع إلكترونياً، حتى تصدر الموافقة على محضر البيع وإفراغ العقار من قبل القاضي إلكترونياً أيضاً.
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