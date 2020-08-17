السعودية تطهر اليمن من 179 ألف لغم زرعها الحوثيون

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير اليمن من الألغام، خلال عامين، من نزع ما مجموعه 179,698 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

وخلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2020، تمكن المشروع من انتزاع 1157 لغما منها 37 لغما مضادة للأفراد، و286 لغما مضادة للدبابات، و790 ذخيرة غير متفجرة، و44 عبوة ناسفة.

مشروع المياه والإصحاح البيئي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020، ضخ 287,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

كما واصل المركز خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس 2020، ضخ 309,600 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 206,400 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردا.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

خدمات علاجية

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020م، في قسم الطوارئ 557 مستفيداً، وقسم الباطنية 237 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 71 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 284 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 678 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 63 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التغذية العلاجية 63 شخصًا، وقسم التوليد 6 حالات، فيما نفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر والأشعة 313 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ1,277 فردا، وراجع قسم نقل الدم 4 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 437 فردًا.

عيادات متنقلة

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

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وراجع العيادات خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020م في قسم الطوارئ 8 مستفيدين، وعيادة الباطنية 178 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 160 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ191 فردا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 22 مستفيدا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 50 مريضًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

أهداف مشروع مسام

* تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة

* تدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام

* وضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام

المراحل

* البدء بعمليات التحرك السريع للاستجابة للحالات الطارئة وتطهير المنطقة من الألغام والذخائر التي لم تنفجر

* التدريب وتجهيز الفرق المحلية

* القيام بعمليات التطهير الشاملة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بنزع الألغام