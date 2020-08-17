السياحة تشرع بتطوير تقنية أتمتة الروبوتات

علمت «دوت الخليج» أن وزارة السياحة بصدد التعاقد مع شركات متخصصة لتنفيذ أعمال تطوير وتنفيذ تقنية «أتمتة الروبوتات»، وذلك ضمن خطط الوزارة للتوسع في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وأتمتة الخدمات في صناعة السياحة والتراث.

الروبوت صوفيا

يأتي توجه وزارة السياحة تماشيا مع خطط ومستهدفات رؤية 2030، حيث ارتفعت وتيرة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والمدن المستدامة في المملكة، كما منحت العام الماضي، الجنسية السعودية للروبوت صوفيا، كبادرة رمزية لمستقبل مشروع مدينة نيوم، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على أمل أن يكون للروبوتات دور محوري في إدارة مدينة المستقبل.

مدينة نيوم المستقبلية

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كما أطلقت السعودية في المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة، مشروع «نيوم» الأضخم من نوعه عالميًا لبناء مدن ذكية تعتمد الطاقة النظيفة وتوفر استثمارات لربط القارات. ويمتد المشروع الطموح على مساحة تبلغ 26.5 ألف كيلومتر مربع، شمال غرب المملكة، مدعومًا بتخصيص أكثر من تريليون دولار للاستثمار فيه.

ما معنى الأتمتة

الأتمتة هي الكلمة الحديثة المرادفة للتحكم الآلي، والتي تنطوي على استخدام أنظمة تحكم مختلفة لتشغيل أي آلة لإتمام عملية معينة. وتتمثل أبرز فوائد الأتمتة في خفض أعداد اليد العاملة وزيادة دقة وجودة الأنظمة، إضافة إلى زيادة الإنتاجية.