الروبوت صوفيا
يأتي توجه وزارة السياحة تماشيا مع خطط ومستهدفات رؤية 2030، حيث ارتفعت وتيرة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والمدن المستدامة في المملكة، كما منحت العام الماضي، الجنسية السعودية للروبوت صوفيا، كبادرة رمزية لمستقبل مشروع مدينة نيوم، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على أمل أن يكون للروبوتات دور محوري في إدارة مدينة المستقبل.
مدينة نيوم المستقبلية
كما أطلقت السعودية في المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة، مشروع «نيوم» الأضخم من نوعه عالميًا لبناء مدن ذكية تعتمد الطاقة النظيفة وتوفر استثمارات لربط القارات. ويمتد المشروع الطموح على مساحة تبلغ 26.5 ألف كيلومتر مربع، شمال غرب المملكة، مدعومًا بتخصيص أكثر من تريليون دولار للاستثمار فيه.
ما معنى الأتمتة
الأتمتة هي الكلمة الحديثة المرادفة للتحكم الآلي، والتي تنطوي على استخدام أنظمة تحكم مختلفة لتشغيل أي آلة لإتمام عملية معينة. وتتمثل أبرز فوائد الأتمتة في خفض أعداد اليد العاملة وزيادة دقة وجودة الأنظمة، إضافة إلى زيادة الإنتاجية.
كانت هذه تفاصيل خبر السياحة تشرع بتطوير تقنية أتمتة الروبوتات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.