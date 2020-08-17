تعطل جهاز تجديد الاستمارات بمرور المجاردة

أدى تعطل جهاز طباعة الاستمارات بشعبة مرور المجاردة إلى عدم تمكن المواطنين والمقيمين من التجديد وطباعة الاستمارات الخاصة بمركباتهم. من جانبه، قال مدير مرور منطقة عسير العقيد يحيى إبراهيم الشهراني أن الجهاز تعطل لمدة يومين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وجرى رفع بلاغ بذلك حسب المتبع وتم إصلاح الجهاز. وأكد الشهراني أن مرور المجاردة يعمل حاليا على التجديد والطباعة. وختم الشهراني بقوله إنه طلب من مرور المجاردة إحصائية لمدة شهر لما تمت طباعته.



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