وأضاف في تصريح لـ»دوت الخليج» أن هذه الرحلات الجوية تخص حاملي جواز السفر البريطاني، بالإضافة إلى بعض الجنسيات الأخرى من حاملي التأشيرة البريطانية، بالإضافة إلى المواطنين السعوديين الحاصلين على ترخيص أو تصريح من وزارة الداخلية فقط.
وكانت التغريدة التي أطلقها قد أثارت التساؤلات حيال عودة الرحلات الدولية إلا أن ما تحدث به القنصل البريطاني لا علاقة له بهذا الأمر.
يذكر أن عدد حاملي الجواز البريطاني ممن يعيشون أو يعملون في السعودية يقترب من 30 ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر القنصل آشر: رحلات عودة البريطانيين مسيرة منذ شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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