القنصل آشر: رحلات عودة البريطانيين مسيرة منذ شهرين

علق القنصل البريطاني سيف آشر على التغريدة التي نشرها حيال إمكانية عودة المواطنين البريطانين إلى بلادهم عبر رحلات جوية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى لندن، قائلا إن هذه الرحلات تم تسييرها قبل شهرين، وألا جديد في ذلك، حيث إن هذه الرحلات مستمرة منذ أكثر من 60 يوما، والغرض منها إمكانية سفر من يرغب في الذهاب إلى بريطانيا والعودة منها إلى المملكة.

وأضاف في تصريح لـ»دوت الخليج» أن هذه الرحلات الجوية تخص حاملي جواز السفر البريطاني، بالإضافة إلى بعض الجنسيات الأخرى من حاملي التأشيرة البريطانية، بالإضافة إلى المواطنين السعوديين الحاصلين على ترخيص أو تصريح من وزارة الداخلية فقط.

وكانت التغريدة التي أطلقها قد أثارت التساؤلات حيال عودة الرحلات الدولية إلا أن ما تحدث به القنصل البريطاني لا علاقة له بهذا الأمر.

يذكر أن عدد حاملي الجواز البريطاني ممن يعيشون أو يعملون في السعودية يقترب من 30 ألفا.