تغريم 20 شركة مخالفة لنظام المنافسة بـ 134 مليونا

12 حكما نهائيا
بينت الإحصائية التي اطلعت عليها «دوت الخليج» أن قرارات الأحكام النهائية المؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض توزعت على 12 شركة، منها 5 شركات عاملة في نشاط المطاعم الشعبية تجاوزت قيمتها 8 ملايين ريال، وشركتان عاملتان في قطاع إنتاج المشروبات الغازية وتعبئتها بمبلغ 40 مليون ريال، وشركة عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بـ 10 ملايين ريال، وشركة عاملة في قطاع الإذاعة والتلفزيون بـ 10 ملايين ريال، وشركة عاملة في نشاط الإنتاج الفني بـ 5 ملايين ريال، وكذلك شركة عاملة في قطاع استيراد الأرز بـ 5 ملايين ريال، وشركة عاملة في قطاع الغاز بـ 3 ملايين ريال، فيما جاءت قرارات اللجنة الـ 8 الابتدائية ويجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار على 3 شركات عاملة في قطاع المحروقات البترولية بمبلغ 30 مليونا، و 4 شركات عاملة في قطاع الأدوية بمبلغ 20 مليونا، وشركة عاملة في قطاع الغاز بمبلغ 3 ملايين.
المخالفات
شملت المخالفات الصادرة من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، مخالفة الاتفاق مع المنافسين على رفع الأسعار، وربط بيع سلعة بشراء سلعة أخرى، ورفض التعامل دون مسوغ بهدف الحد من دخول منافس للسوق، وربط بيع سلعة أو خدمة بشراء سلعة أو خدمة أخرى، والاتفاق مع المنافسين على شروط بيع السلع والخدمات، وعدم الإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي، والقيام بسلوك يؤدي إلى إقصاء منشأة من السوق، والتواطؤ في العطاءات والعروض.
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